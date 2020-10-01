鰲峰山公園登山步道趕在秋節前完成修繕，民眾可安心上山賞月。（陳淑娥攝）

鰲峰山公園登山步道趕在秋節前完成修繕，民眾可安心上山賞月。（陳淑娥攝）

台中市清水鰲峰山公園通往景觀平台的登山步道，由於年久失修有安全疑慮，7月下旬進行路面坡度、增設階梯踏步等修繕於日前完工。台中市議長張清照1日表示，緊盯進度終於趕在中秋節前完工，讓遊客可安心上山賞月。

鰲峰山公園景觀平台是中秋賞月看夜景的熱門景點，但通往景觀平台的登山步道年久失修，且民眾反映登山步道排水設施不足，部分路段過陡，安全堪憂。

今年5月份疫情期間，張清照服務處邀市府觀旅局到場會勘，清水區靈泉里里長顏貽松反映步道需修繕之處，市府7月下旬開始施工，進行改善路面坡度、增設階梯踏步、排水增設橫向排水溝，以及上邊坡坡腳增設保護工程。

張清照指出，在緊盯進度下，登山步道終於趕在中秋節前完工，修繕後的步道坡度較緩，也新設階梯踏步，排水設施改善積水問題，邊坡做了保護措施，民眾登山散步將更加舒適安全。

張清照建議，民眾中秋連假到鰲峰山公園，這裡除了景觀平台可賞月看夜景外，還有烤肉區，以及消耗熱量體能遊戲區和登山步道等，可以度過健康愉快中秋假期。

鰲峰山公園在前議長張清堂及現任議長張清照近年爭取大筆經費建設後，遊客大增，還被票選為全國第一名的親子公園，不管平日或假日，運動及觀景的民眾很多。

(中時 )