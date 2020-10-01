中秋連假首日天氣晴朗，民眾準備出遊；公路總局第四區養護工程處統計，截至上午8時，蘇花改南下宜蘭往花蓮方向車流量為8182輛，北上花蓮往宜蘭方向為604輛，上午持續維持每小時約1000輛的交通量。蘇花公路轄區花蓮新城警分局表示，目前南下車流順暢，估計中午過後將出現車潮，將加派員警進行交通車流疏導。

公路總局第四區養護工程處表示，蘇花改今凌晨1時起南下方向逐漸出現車潮，凌晨3時進入高峰後，上午持續維持每小時900至1000輛的交通量，車多路段包含蘇澳軍人公墓前至蘇花改蘇澳端、蘇花改蘇澳端及東澳端路口南下方向、東澳至南澳、南澳市區至大南澳陸橋南下方向、蘇花改觀音隧道南下入口處。

新城警分局長林明鋒指出，目前南下車流狀況順暢，無壅塞情形，預估中午過後，花蓮將出現大量返鄉及旅遊車潮，且針對轄内太魯閣國家公園中橫公路及省道臺9線、七星潭風景區等重要路段、路口，規劃32處交通疏導崗哨。

林明鋒表示，新城分局為花蓮重要門戶，針對本次連假，交通隊設有即時通報系統，若中仁及仁水隧道車輛每15分鐘達200輛，就會發送簡訊通知各分局，提醒警方提前整備在市區及交通熱點執行疏導工作。

林明鋒說，中秋連假第3天11點開始，崇德路段內側將規劃大客車優先道，太魯閣大橋北端也將實施分流，並以大客車優先行駛內車道為主，一般自小客車與機慢車引導到外車道。

公路總局第四區養護工程處交控中心將依現場交通狀況，調整蘇花改沿線號誌路口時制秒數，並協同警方指揮疏導；民眾出發可收聽警廣電台，事先注意交通狀況，避開尖峰時段與車潮。

(中時 )