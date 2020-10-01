藍鳥將王牌投手柳賢振押在第2戰先發，打著避開光芒強投，搶下後2勝的如意算盤，不過柳賢振今日卻罕見失手，加上隊友連連失誤，僅丟1.2局狂失7分(3自責)退場，這是他本季最多失分一戰，光芒以8比2贏球，晉級分區系列賽，藍鳥2連敗出局。

柳賢振轉隊至藍鳥後，再度率領球隊闖進季後賽，但出人意料之外的，獲得更多休息天數的柳賢振卻在季後賽失手，首局連被敲3支安打失1分，第2局更慘，先被祖尼洛（Mike Zunino）敲出2分砲，接著一、二壘有人情況下，上一局失誤的游擊手畢薛特(Bo Bichette)再度發生要命失誤，獲得一線生機的光芒，下一棒瑞福洛(Hunter Renfroe)立刻逮中柳賢振偏高切球，敲出滿貫炮重擊藍鳥，這也是光芒隊史在季後賽首發滿貫全壘打。

此局光芒攻下6分，宣告勝利有如囊中物，柳賢振也在挨2發全壘打後退場，總計1.2局被敲8支安打，失7分有3自責分。藍鳥打線也受到光芒先發葛拉斯諾(Tyler Glasnow)壓制，整場比賽只有第九棒捕手簡森（Danny Jansen）2發陽春炮能攻下分數，最後光芒以8比2贏球，淘汰藍鳥晉級分區系列賽。

柳賢振今年在傷痛中仍繳出好表現，例行賽12場先發繳出自責分率僅2.69的成績，無疑是藍鳥能闖進季後賽的關鍵人物，不過此戰柳賢振直球失速，最快球速不到143公里，只能用更多曲球、切球來掩護，但顯然效果不佳，柳賢振賽後說，「我的身體感覺很好，但我也注意到球速下降，我認為不好的進壘點比失速造成的傷害更大，首局所有偏高失投球都被對方掌握，這讓比賽更加艱難。」

「我不希望過去2場敗仗抹滅了球隊在整個例行賽的努力，」柳賢振後說，「我們今年離開主場，雖然說落腳水牛城，但對所有人來說，整個賽季都像在作客，我很高興隊友們一起撐過來，能進季後賽已經很棒了。」

光芒隊史第6次晉級分區系列賽，將要對上洋基或印地安人的勝者。

光芒橫掃藍鳥，晉級分區系列賽。（美聯社）

(中時 )