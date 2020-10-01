近期台灣與美國互動頻頻，不僅美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）來台訪問，美國更計畫擴大對台軍售，台灣也「回禮」開放美國韓來客多巴胺（瘦肉精）豬肉進口，同時放寬美國牛進口標準；綠營支持者稱在總統蔡英文領導的現下是「台美關係史上最好」。媒體人唐湘龍認為，美國現任總統川普選情緊繃，綠營現在每天熱切期待川普能出「奧步」來勝選。

唐湘龍在廣播節目《飛碟早餐——唐湘龍時間》表示，川普日前在聯合國大會上不斷「甩鍋」，將自身防疫不力全怪罪中國，甚至要求中國為新冠肺炎疫情負下全部責任，還呼籲全世界一起聲討中國，還順便把世界衛生組織（WHO）再拖出來「鞭打」一頓。唐直言，美國疫情大爆發明明是美國自己的問題，防疫防得好的亞洲國家有很多，即便日本單日新增400多例，都還是比美國、印度和歐洲國家好太多了，美國該自己檢討。

話鋒一轉，唐湘龍表示，綠媒現在跟著民進黨，每天熱切的期待川普再來一個「富貴險中求」，用「奧步」的方式來勝選；因為在民進黨與綠媒的思維中，對「奧步」甘之如飴，「所以現在呢，總是努力的在想像川普可能會採用的『奧步』，又如何用這種的『奧步』能夠反敗為勝」。

唐湘龍指出，美國大選投票在即，目前民調顯示對川普不利，除非出現「天大地大的奧步」，否則要想從相差7個百分點中翻盤難度極高，所以大家都在朝鑽牛角尖、川普如何利用最不要臉的方式操作美國政治的方向去思考；而「反中」，就是大家公認川普最有可能繼續操作的一張牌。

(中時新聞網)