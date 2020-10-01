「最近全台到處都是房地產開發，最扯的是台南跟桃園。」房產專家Sway表示，前者是摩天大樓計畫，讓人憂心忡忡，後者藉由公立大學來搞徵收，目前已少子化哪來學生，他直言「最近的官，給我一種『能撈就撈』的感覺。」

Sway在臉書發文指出，一群貪官可能正在悄悄誕生，一如當年葉世文撈錢時，就有一堆蛛絲馬跡，明知道扯到爆，但開發的印章卻一直蓋下去，身旁的人可以分贓賺錢，做小的還可以喝喝熱湯，但人民只能眼睜睜看著國寶級景點，被高樓大廈給摧毀。

他點名頭城烏石港就是一例，那麼好的山海開闊，卻搞個重劃區，蓋一堆高樓，分明不合時宜，離譜至極，老百姓只能眼睜睜看著，一個開闊的港灣，被金權給霸佔，被醜陋建築給占滿，難道是官想撈土地開發增值？

Sway說，現在到處都是房地產開發，最扯的當屬台南跟桃園，前者摩天大樓計畫，真是讓他憂心忡忡，以後都要在夾縫中吃一個蜷尾家霜淇淋，然後仰望一線天？桃園藉由公立大學來搞徵收，現在就已經少子化，以後哪來的學生?

「台北大巨蛋也很醜，馬桶蓋醜也就算了，還要用強光射死四周的人。強光醜蛋還有桃園藝文特區那一顆，旁邊的住戶人微言輕，誰抵擋得過那些昂貴的假豪宅呢？」

Sway還提到，屏東爭取到高鐵，變成第一名縣長，縣民就覺得「我要發了｣，

可是明眼人都知道，沒有完整配套和觀光客，屏東頂多變成南港，而不是取代高雄。

他認為，南港沒有成為新的都市轉運站或樞紐，但房價卻炒上天，建商賺飽飽，居民真以為賺到了，其實也只是一間房，要搬去哪呢？最終「被自己的貪婪，再度逼到更天涯海角的地方而已。」

(中時新聞網)