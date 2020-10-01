北市府1日舉辦「台北設市百年交流分享」，市長柯文哲被問及怎麼看前總統馬英九近來對兩岸關係的發言，他表示，有時候聽一句話要看前言後語，只截中間一句像是「首戰即終戰」，就會嚇一跳，但前後看一看就能理解，柯認為，台海真的打起來不得了，所以應該要非常慎重，我們不避戰也不畏戰，但也不是太輕率。

台北設市百年交流分享，市府邀請前任市長、議長參加，除了馬英九，前市長郝龍斌、黃大洲、陳水扁皆出席。

對於馬英九過去對兩岸發言，大家似乎不能接受，柯文哲表示，有時候聽馬講一句話，要看前言後語，合起來看也不致於離譜那麼多，只截中間一句，像是「首戰即終戰」，只看這一句會嚇一跳，前後看一看就能理解。

至於是否同意首戰即終戰，柯文哲指出，台海真的打起來不得了，所以應該要非常慎重，我們不避戰也不畏戰，但也不是太輕率。

面對國台辦說沒有海峽中線，柯文哲笑著說，要是他看完那句話，會馬上回去趕快看要準備什麼軍備，趕快準備多一點，事情是操之在我，有一句話很重要，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，如果國家安全要寄託在人家善意上面，這實在太危險了，對方要講什麼也沒辦法，該準備的趕快準備。

而馬英九曾說錯誤的兩岸政策，會導致「千萬人頭落地」，柯文哲認為，戰爭還是很可怕，我們要避戰，但不畏戰，一畏戰就像對狼群一樣，一畏縮就湧上來了，有時候明明知道一打起來會非常危險，但是絕對不能擺出一種我怕你的樣子。

(中時 )