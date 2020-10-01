美國總統大選首場辯論在總統川普與民主黨候選人拜登彼此插話、惡言相向與抹黑下收尾，讓這場全球矚目的辯論遭多位評論家稱為「史上最爛辯論」，而《紐約時報》指出，不論誰贏了這場辯論，「美國都輸了」；而美國有線電視新聞網也指出，川普與拜登兩人吵鬧下，完全喪失民主國家應有表現，讓經常批評美式民主的北京才是這場辯論最大的贏家，也有評論認為辯論太亂，「沒看的人贏了」。

這場陷入一團混亂的辯論，罕見地讓多數自由派、保守派以及獨立觀察家異口同聲地認為，辯論沒有贏家，而美國肯定是輸家。紐時以〈我們都輸了〉一文指出，這場辯論有如此多的干擾與抹黑，其中多從川普口中而出，要說這場辯論對國人是有幫助的，根本難以啟齒。

此外，報導也指出，美媒《國家廣播公司》（NBC）主播霍爾特（Lester Holt）稱這場辯論堪稱是「政治論述上的低點」，而共和黨顧問施里弗（Russ Schriefer）表示，「如果之後就沒有辯論的話，那會造成問題嗎？有人看了這場大亂鬥後得到一點啟發嗎」？

美國有線電視新聞網（CNN）指出，雖然川普與拜登在場上都嗆對方對北京太軟弱，川普稱拜登當任副總統時期被大陸蒙騙，而拜登反擊川普在疫情爆發之初還稱中國大陸國家主席習近平「幹得很好」。

不過報導指出，數十年來北京一再批評美式民主，並以其缺失來支持集權主義的正當性，同時藉此反駁任何在大陸內支持自由改革的聲音。然而，川普讓整場辯論陷入大亂鬥的表現，反而助長了這一觀點，更進一步讓全球社群對美國民主失去信心，對批評民主的國家而言，這場辯論堪稱「天上掉下來的禮物」。

另外，美國政治和傳播顧問梅爾（Elizabeth Mair）也向紐時表示，雖然民調顯示拜登贏了辯論，「但就我來看，表現混亂的川普也是」，他多次阻擾了拜登出擊並讓自己顯得強悍，不過在一片混亂中，「或許沒看辯論的人才算贏家」。

(中時新聞網)