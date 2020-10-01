台北市政府1日舉辦「台北設市百年交流分享」，邀請前任市長、議長參加，包括前市長馬英九、郝龍斌、黃大洲、陳水扁皆出席。市長柯文哲表示，也許大家有不同的意見，既然大家都生活在這個島上，每次說共融社會就是要從互相包容、互相融合，最後可以互相光榮，這是很好的機會。

台北設市百年交流分享今早在西本願寺舉行，柯文哲指出，共融社會是我們的政治理念，也許大家有不同的意見，既然大家都生活在這個島上，每次說共融社會就是要從互相包容、互相融合，最後可以互相光榮，這是很好的機會，台北市設市百年，大家可以高高興興、快快樂樂，縱然有不同意見，大家可以為了100年紀念活動一起出席很好啊！

外界好奇柯文哲先前曾講過馬英九把陳水扁關進去是汙辱台灣人，柯今表示，每個人有每個人的想法，也許有不同過去，但問題是生活在共同的現在，下一個問題是大家要不要走向共同的未來，大家若都要停留在過去互相砍殺的局面，台灣就繼續亂下去而已，有一個機會讓大家高高興興坐在一起，這是很好的機會。

至於馬扁都當過總統，會否趁機請教？柯文哲說，他常去拜訪政治前輩，一開始是政治素人，所以有很多東西，人家的經驗聽一聽也不是壞事，不管從前市長吳伯雄、許水德、黃大洲，每個人跟他講一些東西，回去討論後都有在做。

面對共同的未來是否有2022市長屬意人選，柯文哲強調，民主政治就是給人民做決定，每個人都做好準備，經過民選機制選出來就好了，任何人對市政有興趣、想了解，他都很願意去跟人家講話，沒有誰不見、誰要見，不用太多政治計算，他是很直白的人。

(中時 )