國際影后章子怡5年前與歌手汪峰結婚，生下一子一女湊成好字，近日她在社群平台PO出一家五口的溫馨照，不只兒子的正臉曝光，也能觀察出與繼女的互動關係。

照片中，章子怡對著鏡頭露出燦爛笑容，將兒子抱在懷中，雖然臉部用APP特效遮住，仍然可以看到胖嘟嘟的臉頰非常可愛，鼻子和嘴巴也遺傳到爸爸汪峰的長相，父子倆就像同個模板印出來的。

章子怡一家五口和樂融融。（圖／微博@章子怡）

其實章子怡早在上個月就放出與兒子的拼圖照，寫道：「兒砸：不整那些么蛾子，喊媽就對了。」畫面中，她身穿簡單的黑色T恤與純白七分褲，雙手抱緊兒子示意親親。而拼圖中，章子怡標註「弟弟8個月23天」、「第一次叫媽」，完全沉浸在育子的幸福中。

章子怡當年執意閃嫁離過2次婚的汪峰，常常被外界看衰，但兩人還是不畏眼光共扶持了5年，而且章子怡對汪峰和前妻生的女兒「小蘋果」視如己出，從照片中就能看出兩人緊緊相依，小蘋果也會幫忙照顧弟妹，一家五口和樂融融，汪峰前陣子還PO照曬出自己和三個孩子的合影，滿臉洋溢幸福的笑容，表示很開心、滿足。

章子怡、汪峰曬天倫之樂。（圖／微博@汪峰、章子怡）

(中時新聞網)