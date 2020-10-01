工紙大廠正隆旗下六個廠年度綠色採購總金額高達33億元，占民間綠色採購金額近一成，9月30日獲環保署頒獎。
正隆旗下后里廠、燕巢廠、台中廠、竹北廠、板橋廠、苗栗廠等六個廠，在原物料、廠內設施及辦公用品方面優先採購具環保、節能標章和FSCTM國際認證等綠色產品，減少環境衝擊。
正隆購料部協理簡春龍表示，正隆在設備上優先採購節能設備，如廠內戶外及辦公室照明多數採用環保LED燈、公用車選購油電混合車，雖然採購費用較高，但整體而言，對環境保護及後續電費成本等支出，都是有利局面。
環保署副署長沈志修表示，108年有逾2,000家民間單位申報綠色採購，創歷年之最，其中綠色採購申報金額達5,000萬元以上的企業有86家。
此外，正隆也積極推廣綠色消費，產製業界唯一碳標籤、減碳標籤、環保標章等三認證的蒲公英環保衛生紙，瓦楞紙箱也全數取得環保標章，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）「責任消費與生產」，壯大綠色產品市場量能。
(工商 )
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