香港特首林鄭月娥今早出席國慶酒會時表示，香港經歷去年修例風波及國安法，要解決本港經濟挑戰以及市民對民生民主訴求，要有安全社會環境，自實施國安法後，過去三月證明香港回復平穩，她批評部分持雙重標準的外國政府對執行香港國安法的本港機關作無理指控，並實施所謂「制裁」，她自己及相關官員會繼續無畏無懼，堅定維護國家安全。

林鄭月娥表示，2020年為人類帶來前所未有的公共衛生危機，全球未有息止跡象，對各行各業，要走出困局恢復經濟有漫長道路，但大陸防疫工作出色，經濟開始復甦。

林鄭月娥稱，中央積極回應特區政府要求，提供口罩以及安排專機回港等，在全力協助下，全民檢測亦順利完成，再次體驗回歸以來支援香港面對各種挑戰，例如1997年金融風暴以及2003年SARS等，中央是保持香港繁榮的堅強後盾。

因應疫情，這次國慶酒會安排場內4人一桌，其中林鄭月娥與中聯辦主任駱惠寧、前行政長官董建華及梁振英同坐一桌，而一眾官員上台祝酒前都除下口罩。

(中時 )