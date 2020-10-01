中秋連假首日就有雙重好康！今天10月1日適逢國際咖啡日，也是家戶團圓的中秋佳節，有販售咖啡的超商、店家紛紛響應祭出優惠，像是星巴克、丹堤等咖啡連鎖店，推出買一送一活動，麥當勞更推出喝黑咖啡10元好康，趁中秋連假這一波，趕快呼朋引伴喝起來，讓滿溢的咖啡香拉開10月的序幕。

●咖啡連鎖店

星巴克：黑咖啡買一送一

10/1當日限定10:00-14:00開賣，指定黑咖啡系列飲料買一送一。咖啡優惠品項包含有美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列。

奎克咖啡：連續15天「買一送一」

奎克咖啡推出暖男系新品「提拉米蘇拿鐵」，10月1日至10月31日單點或搭配餐點加購「提拉米蘇拿鐵」，加贈50元現金券乙張。

9/30日前加入奎克[email protected]好友，即可於當日中午12點30分收到「全系列咖啡飲品買一送一」的優惠券推播，使用期限至10/14，連續15天享優惠。

85℃：大杯招牌第2杯20元

10/1當天，85℃全台門市上午10點起推出大杯招牌咖啡和大杯特濃招牌咖啡，第2杯特價20元。另外，即日起85Cafe APP新舊會員還能獲得一張中杯拿鐵第2杯20元優惠券。

丹堤：咖啡「買一送一」快閃

10/1國際咖啡日當天推出「和世界一起品咖啡」買1送1快閃活動，只要在活動當日至全台門市出示FB指定畫面，即可享全系列大杯以上飲品買1送1優惠。

10/1起，另推出「再來一杯喜事成雙」活動，全門市咖啡飲品第二杯半價，第二杯可跨店寄杯。

西雅圖極品咖啡：手沖咖啡第2杯半價

10/1至10/31推廣手沖咖啡，手沖咖啡享「第二杯半價」優惠，優惠限品項150元(含以下)手沖咖啡。

麥當勞：黑咖啡10元、McCafé買6杯送3杯

9/30中午12點起，於「LINE酷券」推出雙重優惠活動，McCafé 特選黑咖啡（冰/熱）原價55元，特價10元。另，即起至10/6，McCafé特選黑咖啡、特選那堤享有「買6杯送3杯」的超值優惠。

針對返鄉民眾需求，10/1起至10/4國道免收費時段，於麥當勞得來速出示「麥當勞報報App」新訊通知畫面，可免費兌換55元特選黑咖啡1杯。

●各大超商、超市

7-ELEVEN：精品美式咖啡買3送3

10/1至10/3推出OPEN POINT行動隨時取「精品美式咖啡（冰/熱）買3送3」，會員每品項限購5組，冰、熱限量各10萬組。另至10/6/還有CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶全品項任選第2杯7折。

全家便利商店：國際咖啡日優惠券組

即起至10/20，推出國際咖啡日優惠券組，與全台16家特色咖啡館合作，超商會員以169元加購，享有一杯美式咖啡、以及價值250元的精品咖啡。

即日起至10/6任選咖啡品項第2杯7折、鮮乳坊小農拿鐵單杯特價65元、森永牛奶糖拿鐵、牛奶糖Q奶茶任選2杯特價99元。

萊爾富：美式、拿鐵買5送5

10/1至10/4推出「不限會員Hi Café大冰/熱美式咖啡、大冰/熱拿鐵咖啡同品項買5送5」。即起至10/6/Hi Café大冰珍珠厚奶茶買1送1；Hi-Life VIP會員App則於10/20/前推出「一點就通」活動，最低使用1 Hi點加8元起就能購買優惠商品。

OK超商：美式、拿鐵買2送2

10/1至10/2兩天，推出大杯冰（熱）美式、大杯冰（熱）拿鐵買2送2（限同品項）

全聯：美式、拿鐵現省5元

推出冰/熱美式原價25元，特價20元；冰/熱拿鐵原價35元，特價30元；PX GO！全聯線上購則祭出OFF COFFEE全品項優惠，當日限定獨家買10送1。

美聯社：全品項咖啡買1送1

10/1至10/6推出現煮咖啡全品項買1送1優惠，優惠價格一路到開工。

(中時新聞網)