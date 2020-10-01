藝人歐陽娜娜與張韶涵登上大陸央視國慶晚會演出，陸委會稱不會使用公權力對待少數持不同意見或立場的國人。台北市長柯文哲1日表示，這表示兩岸關係愈來愈爛，像陸委會、行政院長蘇貞昌的講話，重要還是前後一致，你自己轉來轉去，我們都搞不清楚。

歐陽娜娜和張韶涵在大陸國慶晚會演出，外界關注台灣政府是否開罰，陸委會表示，台灣藝人參加大陸國慶活動，傷害台灣民眾感情，表達高度遺憾，但不會任意使用公權力去對待少數持不同意見或立場的國人。

今有媒體問柯文哲會否勸立委高嘉瑜不要再唱張韶涵的《隱形的翅膀》，柯說，這跟高嘉瑜甚麼關係，像這個就是無限上綱 ，高嘉瑜唱歌每次聽都覺得太好笑，我們還是要做一個具有包容力的社會。

柯文哲也表示，其實歐陽娜娜這個案件，只是冰山一角，這表示兩岸關係愈來愈爛，就是這樣，但是像陸委會、蘇貞昌的講話，重要還是前後一致，你自己轉來轉去，我們都搞不清楚。

(中時 )