第57屆金馬獎入圍名單公布，台中市補助多部優秀電影入圍，包含今年票房及口碑持續發燒的熱門國片《馗降：粽邪2》入圍最佳女配角等3個獎項、《刻在你心底的名字》入圍最佳新演員等5個獎項，《無聲》入圍最佳新導演等8個獎項，《同學麥娜絲》入圍最佳劇情長片等8個獎項，台中市影視發展基金會補助的《廢棄之城》入圍最佳動畫長片，共入圍25座獎項，成果豐碩。

新聞局表示，台中持續以「發展影視產業重鎮」為政策目標，每年編列預算補助影視業者來台中拍片，並與台中市影視發展基金會合作，提供影視劇組各項協拍服務及行政協助，更有國內首座公辦民營專業影視製片廠「中台灣影視基地」，希望吸引更多國內外優秀影視劇組來台中拍片，讓「台中製造」電影成為金馬獎常勝軍。

電影《馗降：粽邪2》入圍最佳女配角、最佳造型設計、最佳視覺效果。導演廖士涵說，台中地方大、場景多元、天氣好，取景地點包含清水臨海路一帶、清水都城隍廟護安宮、梧棲慈元壇、梧棲西建社區、梧棲老街、梧棲分駐所、龍井麗水社區、大肚鐵樹林、崇德殯儀館等，台中場景占全片比例達50％，社群網站口碑爆棚，預計票房衝新高。

電影《刻在你心底的名字》入圍最佳男配角、最佳新演員、最佳攝影、最佳原創電影歌曲、最佳原創電影音樂。該電影有一半於台中取景拍攝，拍攝地包含台中公園、萬代福影城、大肚山月老廟及先施公墓周邊，場景乘載導演及監製的青春回憶，立體呈現台中懷舊復古氛圍。

監製瞿友寧表示，片中「台中公園」划船、「望高寮」看夜景、電影院看電影等場景，全都復刻自他的成長記憶，台中公園湖心亭便是他與台中市民共同的記憶，感謝新聞局及台中市影視發展基金會在人力物力的支援，讓片中順利重現80年代的台中氛圍。

新聞局說，電影《無聲》入圍最佳美術設計、最佳原創電影音樂、最佳音效、最佳剪輯、最佳原著劇本、最佳新演員、最佳男配角、最佳新導演。

該片改編自國內啟聰學校集體性侵案的真實故事，片名《無聲》不僅代表著聽障者聽不見聲音的先天障礙，也代表在社會上缺乏話語權、遇害時無法被旁人聽見，還有我們在看見不公不義時，選擇沉默對受害者造成的二次傷害，於梧棲漁市場、萬豐派出所、福科國中拍攝取景，銳利剖析人性黑暗面。

電影《同學麥娜絲》入圍最佳美術設計、最佳原創電影音樂、最佳剪輯、最佳攝影、最佳改編劇本、最佳男配角、最佳導演及最佳劇情長片，其中最佳男配角2人入圍。

該片是金馬導演黃信堯繼《大佛普拉斯》又一電影長片，取景沙鹿、清水一帶郊區、市府台灣大道市政大樓、龍井區加油站、七期豪宅社區、台中市政府原住民族事務委員會主任祕書室及辦公廳舍、市府陽明大樓、大甲區建興宮文化館、望高寮夜景公園等地。

電影《廢棄之城》入圍最佳動畫長片獎，歷經10年籌備與製作，去年得到中市影視發展基金會108年投資及補助電影事業計畫300萬元獎勵金，終在今年端出亮眼成績。

新聞局表示，影片入圍金馬獎是對作品及所有幕後工作人員的肯定，市府與有榮焉，預祝台中產製電影能獲大獎。

市府打造友善影視環境，包含穩定補助、訂定住宿補助標準化、新增影視基地場租補助等，獲劇組肯定，協拍件次也逐年成長，希望有更多國內外影視劇組來台中拍片，建立影視友善城市形象，促進在地經濟發展。

(中時 )