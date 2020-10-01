和平區一隻黑熊誤中鋼索受困哀嚎，東勢林管處獲報後啟動通報救援行動。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市和平區東卯山果園附近，今天早上一隻黑熊中套索，東勢林管處獲報後啟動通報救援行動，特有生物保育研究中心野生動物急救站獸醫師團隊趕赴現場救援，黑熊目前身體狀況尚屬良好，搶救黑熊的屏科大老師黃美秀也趕至現場。

東勢林管處指出，今日早上8時4分接獲通報指稱，東卯山果園附近有黑熊中套索，立即啟動通報救援行動，由特有生物保育研究中心野生動物急救站獸醫師團隊共5名趕赴現場救援，本處麗陽工作站及森警亦派員至現場了解狀況並淨空現場，以避免人員危險並減少刺激黑熊情緒。

根據目前現場資訊，黑熊身體狀況尚屬良好，若經獸醫師麻醉後確認黑熊基本生理狀況尚可，擬將黑熊救援後移至周遭適合地點野放。如需緊急下山醫療，將使用運輸鐵桶緊急救援至特生中心急救站進行醫治，俟狀況穩定後擇期野放。

東勢林管處表示，已聯絡屏科大老師黃美秀趕至現場，她建議以搶救黑熊為主要任務，如果人多會驚擾到黑熊，影響黑熊情緒，不利救護任務，故路口已進行管制，除救護人員外，其餘人員管制進入。

(中時 )