第3種子的雙城面對例行賽勝率不到5成的太空人，爆冷門連吞2敗遭淘汰，此戰打線冷感全場只敲3安，而太空人柯瑞亞（Carlos Correa）敲出勝利打點的陽春炮，助球隊3比1戰勝雙城，以「下剋上」2連勝晉級分區系列賽，賞給雙城季後賽18連敗，賽後柯瑞亞不滿外界針對太空人作弊案醜聞的酸言酸語大開嗆。

此戰兩隊先發投手都失1分退場，不過去年打線兇猛的雙城，今年火力直線下滑，加上主要炮手有傷勢在身，成為季後賽最大弱點，昨日全場敲4安、今天更慘只有3安，2場合計只敲7安、拿下2分，並不如外界期待，給太空人「制裁」，結果自己吞下季後賽18連敗，北美四大職業運動季後賽最慘連敗紀錄持續堆高中，要中斷只能等明年。

此戰太空人柯瑞亞敲出雙安，其中包含7局上半陽春炮將比數超前，賽後他直接在記者會上開嗆，「我知道很多人都很憤怒，不想在季後賽見到我們，但是他們現在能說什麼？」

太空人去年季末爆發偷暗號醜聞後，成為過街老鼠人人喊打，大聯盟調查認為球員全員無罪，更讓外界批評聲浪達到高峰，不過由於今年受到疫情影響，球迷無法進場噓爆太空人，讓網路上酸民火力十足。柯瑞亞帶頭開嗆，「我們是一支強大的隊伍，我們球技很好，我們贏下了系列賽，所以他們要說啥？」

柯瑞亞說，「從春訓以來，我們度過了艱難的一年，但我認為我們向外界展現了我們的強大，雙城在各方面都有能力贏下世界大賽，但我們橫掃淘汰了他們，太空人應該被視為一支球隊那樣被尊重，我們打出精采的比賽，投手相當出色、打者紮實擊球，所以才能贏下系列賽。」太空人晉級分區系列賽，將要對上運動家或白襪的勝者。

(中時 )