非洲新冠肺炎死亡數遠低於專家預期。

全球新冠肺炎死亡人數突破百萬，醫療水準較低的非洲大陸至今只有3.5萬人病歿，2.4%的死亡率也遠低於歐洲及北美洲，跌破專家眼鏡，專家指出，非洲新冠死亡率較低，或許和疫情蔓延當地時間較晚、人口結構較年輕等因素有關。

路透社報導，新冠肺炎於今年初肆虐全球各大洲，富裕的亞洲、歐洲國家都無法倖免，4月聯合國（UN）預估，就算實施社交距離政策，今年底前新冠病毒仍可能奪走30萬非洲人性命，5月世界衛生組織（WHO）再示警，如果防疫措施失敗，非洲恐有19萬人喪命。

不過隨著本周全球新冠死亡數破百萬，拉美、歐洲、北美洲等病歿數都超過20萬人，非洲卻只記錄到3.5萬人喪命，跌破專家眼鏡，2.4%的死亡率更遠低於北美的2.9%、歐洲的4.5%。若以個別國家來看，義大利、英國的死亡率分別達到11.6%及9%，不過非洲國家衣索比亞、奈及利亞、南非等死亡率卻分別只有1.6%、1.9%及2.4%，在辛巴威工作的倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）教授費宏（Rashida Ferrand）表示，根據非洲現在的情勢，不論是新冠感染率或死亡率，都不太可能重演在歐洲發生的情況。

儘管死亡總數低可能和病毒檢測率、通報率有關，不過普遍而言，專家確實承認非洲的新冠死亡率並沒有預期的那麼糟。

科學家及公衛專家指出，非洲人口結構相對年輕、非洲大陸相對封閉導致疫情進入時間較晚、政府有較多時間應對等因素，可能是當地死亡率較低主因。

專家指出，非洲國家的國際航班較受限、國內交通也不若其他洲便利，導致疫情擴散當地的時間較晚，政府也能取得足夠時間在機場安裝檢查設施、建立野戰醫院、購置呼吸器等醫療設備。

從人口結構來看，根據2019年聯合國報告，撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）地區62%人口小於25歲，65歲以上人口只佔3%。相較之下，歐洲及北美洲地區25歲以下人口僅佔28%，65歲以上人口高達18%。

除此之外，部分非洲科學家也指出，在當地大規模施打近1世紀、用來預防結核病的疫苗卡介苗（Bacille Calmette-Guérin），或許對新冠病毒也能達到防護作用。

(中時新聞網)