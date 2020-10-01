兩岸關係緊張，共機頻頻侵入我國防空識別區，引發國內民眾關切兩岸可能發生衝突。對此，退將陳鎮湘表示，台灣會變成兵兇戰危情形，都是民進黨政府消滅國家認同所導致的，這是嚴重錯誤，台灣只有消滅台獨才能轉危為安，應該要恢復實行三民主義，捍衛國家認同，這才是守衛台灣的重要法寶

中美之間博奕日益激烈，台美關係日益緊密，這兩重關係的發展為台灣帶來戰略機遇，北京頻頻在台海附近舉行實戰演練，戰機不斷跨越台海中線對台施壓。美國在外交上也擺出態度，除宣布對台軍售外，其駐聯合國大使與我駐紐約代表會晤，允諾協助台灣參與聯合國事務。這一連串事態都對台海局勢造成動盪不安。

對此，陳鎮湘日前接受港媒《中評網》採訪時表示，台灣現在會呈現兵凶戰危的情況，完全是民進黨政府要些消滅國家認同所導致的錯誤，所以台灣只要有國家認同問題就永無寧日，只有消滅台獨，台灣才能轉危為安。

陳鎮湘更感歎，以前喊台獨的人都會被抓起來，怎麼現在倒過來了？所以現在最重要就是要堅持住國家的定位，守住三民主義的信仰價值，這是過去堅持的國家認同，也是守衛台灣的最重要法寶。

(中時新聞網)