近日降雨量十分少，農委會主委陳吉仲今天出席農田水利署揭牌儀式致詞時表示，以今年下半年與明年上半年來看，「可能會面臨極大乾旱的挑戰」，可能中部以北農民第二期用水因為下雨減少的時候（如何因應），可能會變成常態現象，是否可以用有效率的方式讓水資源的調度，謞農民用水無虞，也使水資源調度符合國家發展目標，這是更大的挑戰。

陳吉仲會後受訪表示，面對氣候變遷，可以透過各種作物的調整，確保農民的收益持續成長；至於是否將水資源挪給工業用以後會變成理所當然？他指出，針對升格為公務機關，農田水利署要負責全國農民水資源調度，節水讓更多農民可以使用，節水使水資源更有效率，未來要有智慧化設施節水調水。

是否會保障農民用水？陳吉仲指出，如果氣候變遷，如明年反聖嬰年，北部一定會降雨量減少，如果透過事先的調節措施，以不會影響糧食安全、增加農民收益等為前提來調度用水，但國家可以得到更大的利益，那要不要做呢？

(中時 )