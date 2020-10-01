◎月亮藝術高掛 連假吸引人潮

迎接中秋及雙十連假，屏東青創聚落為吸引人潮湧入，創意團隊耗時3個月時間、以塑膠材料為媒材，打造直徑3公尺的月球裝置藝術，搭配假日市集，盼能帶動此處消費商機。

◎萬里蟹產季到 拍照搶防疫包

新北市萬里蟹產季開跑，漁業處在萬里區「維納斯海岸線」旁，規畫99隻「小萬里蟹」裝置藝術，搭配綿延不絕的海岸線以及碧海藍天，成為最新打卡熱點；漁業處表示，為避免中秋連假塞車窘境，市府規畫免費「萬里蟹接駁車」直達龜吼市集，讓民眾連假出遊不塞車。

◎鐵砧山運動棧道 遠眺台灣海峽

台中市大甲鐵砧山雕塑公園去年完成一期整建，二期投入4000萬元，打造青少年互動遊戲場、兒童遊戲場、無障礙設施沙坑沙桌及挖沙器具友善玩樂空間，登上結合遊憩設施的運動棧道，不僅能欣賞大安溪、更能遠眺台灣海峽，還有全國唯一的「鋼管爬網」等動態設施，昨天啟用。

◎快來碧潭打卡 月亮蛋糕慶中秋

新北市觀光旅遊局邀幾米及其團隊以《如果我可以許一個願望》繪本概念，在碧潭打造全新創作月亮地景藝術裝置「向月亮許願」，市長侯友宜28日晚間點燈啟用，展期至12月31日，邀民眾一起到碧潭賞月許願。

◎賞花採果 來趟農村輕旅行

時序邁入秋高氣爽的好時節，台中的梨之鄉、軟埤坑、抽藤坑、馬力埔、食水嵙、匠師的故鄉、頭汴坑、水流東、貓仔坑、大雪山及德芙蘭等11處休閒農業區及36家休閒農場完成公共場所消毒、人流管制等各項防疫作業，並啟動「台中農joy來」、新社「田蜜花趣」等系列農遊體驗活動。

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(中時新聞網)