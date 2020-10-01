苗栗縣通霄鎮的攝影工作者張文煥，將五南里荷花鐵道拍攝的火車美照，放大裁切後，拼圖展示於通霄火車站的藝文廊道，照片色彩繽紛，吸引目光。（張文煥提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮的攝影工作者張文煥，將五南里荷花鐵道拍攝的火車美照，放大裁切後，拼圖展示於通霄火車站的藝文廊道，照片色彩繽紛，吸引目光。（張文煥提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮的攝影工作者張文煥，經台鐵同意5年來無償提供照片，美化原本單調無趣的候車室與地下道，近日他把在通霄鎮五南里荷花鐵道拍攝的火車美照，放大裁切後，在一一拼圖展示於火車站的藝文廊道，荷花鐵道照片色彩繽紛，搭配可愛的「PP豬」自強號，吸引不少旅客的目光。

張文煥活躍於攝影圈，常利用攝影專業為家鄉通霄捕捉最美的畫面，5年前他看見通霄火車站有學生作品展出，因此向通霄火車站站長提議，由他提供通霄之美與火車系列照片，美化原本單調且空曠的地下道，並且不定時更新照片，保持藝文廊道的新鮮感。

張文煥目前在通霄火車站內展示的作品多達20多件，每件都是他用心拍攝，自行裝框再布置上去，從候車室就能看到他的作品，為了活化再造藝文空間，近日他把在五南里荷花鐵道拍攝的火車美照放大輸出，經計算裁切成99張後，再到地下道拼回，施工過程全程縮時紀錄，引起不少旅客注目。

張文煥說，荷花鐵道作品長約275公分、寬160公分，屬於藝文廊道中的大型作品，擺在人來人往的地下道，不僅能讓更多人欣賞，也能讓旅客打卡當作景點成為地標，未來會繼續美化火車站閒置牆面，讓通霄火車站處處可見地方與鐵道之美。

張文煥感嘆「通霄這幾年變化很快」，目前展示的作品大部分是近2年拍的，少部分為前幾年拍的彩繪列車，現在都已絕版，一般鐵道迷會拍太魯閣號或普悠瑪，但他在荷花鐵道旁拍的是推拉式自強號，這款自強號前面有2個孔就像豬鼻子，因此又稱「PP豬」特別可愛。

通霄車站變美了！荷花鐵道拼圖施工縮時紀錄（張文煥提供）

(中時 )