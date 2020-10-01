今天就是一年一度的中秋佳節，許多民眾已到各大賣場採買烤肉相關食材，以及必吃的月餅還有柚子，而這些應景的食物該如何吃才健康？營養師透露：「這三種吃法可以健康無負擔。」

吃餅+烤肉「月圓人更圓」！營養師教中秋健康3吃法

首先烤肉時熱量最高的就是肉類的加工品，像是香腸、貢丸等等，或是五花肉和牛小排都是屬於高熱樣食物，而烤肉方式則可以選擇將吐司換成蔬菜，像韓國烤肉的吃法一樣，生菜加肉一起入口，因蔬菜本身也有膳食纖維，也含有些多酚類。另外烤肉時的高溫易產生致癌的煙，如果想做抗癌的烤肉也可以準備一些辛香料，像是蔥、薑、蒜等等。

接著飯後甜點再來顆月餅，營養師說廣式月餅熱量最高，一顆的熱量大概是2.5到3碗飯之間，而有百分之五十都是油脂，熱量可說想當可觀，不過想要嚐嚐應景當然沒問題，營養師建議可以多人分食，或是搭配無糖茶飲及運動，都可以有效幫助代謝。

最後營養師建議以小顆柚子為主，女性一天可以吃一顆，男性則是一顆半，雖然柚子本身熱量偏高，但只要控制好食用的量，其實它含有豐富的營養價值，是屬於高維生素C、高鉀和豐富的膳食纖維，還可以促進腸胃蠕動。

（剪輯/邱子軒）

(中時新聞網)