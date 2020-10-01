水利會爭議持續延燒！立法院日前三讀通過「農田水利法」，並決議從今天起實施，擬把超過1000億的農田水利會資源收歸國有，首任農田水利署署長蔡昇甫表示，17位管理處長中有5位是未滿65歲的農水會會長，5位是薦任9職等以上的公務員，還有7位是在農田水利會擔任一級主管6年以上的優秀人員，「資格均符合」。

農委會主委陳吉仲今天參與揭牌儀式，致詞時表示，農田水利署的成立，代表未來政府的灌溉服務的範圍不再侷限原有31萬公頃的水利會灌區，將可逐步擴大至全國68萬公頃生產糧食的農地，造福更多農民。

蔡昇甫會前受訪時表示，17位管理處長有5位未滿65歲的農水會長，有5位是薦住9職等以上的公務員，還有7位是在農田水利會擔任一級主管6年以上的優秀人員。

至於部分水利會仍表達不滿，如桃園水利會之前自行推派會長，蔡昇甫說，選舉仍是無效的，他們應該是要表達意見，「他們的聲竟我們聽到了」，未來會加強溝通、照顧農民，只要地方需要服務，各管理處處長也會做好。

蔡昇甫致詞時則表示，水是農業發展的根本，有水才能生產農產品，未來計畫包括加強農田水利建設、運用智慧科技提高用水效率；落實執行公權力，運用智慧科技；擴大灌區外農民灌溉，將從現有的31萬水利會灌區逐步擴大至68萬公頃的農地。

(中時 )