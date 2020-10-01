日前，前澎湖馬公港旁一間飲料店，接到海軍下單88杯冬瓜檸檬，卻因共軍擾台，官兵臨時出任務無法如約領取，店家大方表示「不生氣」，力挺官兵弟兄保衛國家安全，消息傳開後，該店被封為「愛國飲料」，而總統蔡英文事後前往澎湖視察時，也特意前往該店買下150杯飲料，衛勞國軍，就在大家都還在為店家的舉動感到暖心之時，但這一切看在宅神朱學恆的眼裡，他卻「嚇得屁滾尿流」。

宅神朱學恆於昨日上傳一段影片，標題斗大寫著「一字外洩、全軍覆沒；一語外洩、身敗名裂」，他透露，最近看了這則新聞後，真的是嚇得屁滾尿流。他解釋道，「完全能明白國家處境危險，需提高國軍及三軍統帥形象」，但他認為這作法卻有4個風險。

第一，海軍第一時間接獲任務必須立刻出海，於高強度被戰時期，第一時間竟是通知飲料？他認為對岸可能因此連攔截通訊都免了，只要看臉書在地社團方能知海軍動向；其二，事後卻爆出還有一間海鮮乾麵店也遭棄單，但該店家卻選擇低調再低調，宅神認為此作法才是「有警覺心的表現」。其三，總統府幕僚得知消息後，為了要大內宣，又向飲料店訂了150杯飲料，他強調，這點若不是事先通知店家，對方如何準備？

他認為最可怕的就在其中，這形同告訴店家，中華民國三軍統帥何時會搭乘「空軍一號」，抵達前線離島澎湖，他反問「若你是解放軍會有何想法？」最後，他更提及海軍一開始訂了88杯飲料、120碗海鮮乾麵，而三軍統帥又接著訂了150杯飲料，顯然這艘船沒有滿編，宅神又反問「若你是解放軍會如何運用此數據？」

結尾他也呼籲各位幕僚，不論是做「大外宣、大內宣」，都要小心各種不慎外洩情報，除非你真的很恨你的老闆，否則這種錯誤真的不容再犯。

(中時新聞網)