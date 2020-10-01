前總統也是前台北市長的陳水扁，今出席「台北設市百年交流分享」活動時表示，想到市長，大家可以坐下來，，為什麼朝野沒辦法坐下來，兩岸更沒辦法坐下來；大家坐下來就是好事；「接下來，我們能夠看到朝野和解，更能夠看到兩岸和解」；坐在一旁的前總統也是前台北市長馬英九則點頭附和。

陳水扁今與幾位前台北市吳伯雄、黃大洲、馬英九、郝龍斌等人，在台北市長柯文哲邀請下，出席「台北設市百年交流分享」，陳水扁是在場唯一民進黨的台北市長；陳水扁再度發揮其他幾位市長所不及的口才，一開口的切點不是講歷史，而是時事。

他說，今天在場的四位民選的院轄市台北市長，只有阿扁只做一任，其他三位都是連任，「代表阿扁做得不夠好，所以我覺得非常慚愧」。

他說，但也非常欣慰能夠受到柯市長的邀請，沒有缺席今天的盛會，「不管怎麼樣的政黨，顏色，我們都在為台北市政打拼，今天非常難得的，不管過去發生什麼事情，都能夠放下，在中秋佳節，月圓人圓，大家一起團圓，歷任市長、議長，大家來大團圓，我比誰都高興」。

他指出，當然他想到市長大家可以坐下來，為什麼朝野沒辦法坐下來？兩岸更沒辦法坐下來？不管坐下來喝茶、聊天或做怎樣的交流跟互動，認為能夠齊聚一堂，大家坐下來就是好事。

他表示，「希望今天柯市長的用心，以及他的表現，來促成今天的盛會，這只是一個起點。接下來，我們能夠看到朝野和解，更能夠看到兩岸和解」。

(中時 )