今天是中秋節，前高雄市長韓國瑜PO文表示，在新冠肺炎疫情肆虐下，全球局勢動蕩不安，許多人的生活遭逢巨大改變，但也重新提醒我們，只要全家人能平安健康在一起，就是最簡單的幸福。「今年的中秋節，你想跟誰一起過呢？」資深韓粉潘恩西則回文表示「沒有韓總的高雄感覺少了什麼，過去所有加諸於您身上的不公平，我們願意用時間來證明誰是誰非。在月圓時刻，期盼我們下一次的相聚」。

今天是中秋連假第一天，也是中秋佳節，許多政治人物紛紛在臉書祝福民眾中秋節快樂！稍早韓國瑜在臉書問大家「今年的中秋節，你想跟誰一起過呢？」他指出，新冠肺炎疫情肆虐下，全球局勢動蕩不安，許多人的生活遭逢巨大改變，包括他在內，但這也重新提醒了我們，只要全家人能平安健康在一起，就是最簡單的幸福。

韓呼籲大家，不論今年身在何處、跟誰一起過節，都請給身邊摯愛的人們一個大大的擁抱，感謝他們此時此刻，安穩健康的陪伴在你身旁。2020年走到10月，發生了太多事情，衷心希望大家都能平安度日、歲月靜好，趁著這個闔家團圓的節日，好好陪伴家人、享受天倫之樂。祝大家中秋佳節愉快！

對此，資深韓粉潘恩西則回文表示「沒有韓總的高雄感覺少了什麼，沒有韓總的高雄，又再度回復他本來的面貌。人不需要過度的包裝乃至吹捧自己，需要的是踏踏實實，誠誠懇懇的態度。年輕人容易跟風，風往哪裡吹，人就往哪裡附和。過去所有加諸於您身上的不公平，我們願意用時間來證明誰是誰非。謝謝您來過高雄帶給我們所有的一切。在月圓時刻，期盼我們下一次的相聚。韓總，別讓我們等的太久」。

也有網友回應表示「韓總，中秋佳節愉快。不離不棄的心依舊守候在穿雲破曉時」、「沒有您的日子過得非常不開心，再此祝您中秋節快樂，期待未來再次相逢」、「期待韓總休養生息後就是東山再起時」、「最有溫度最苦民所苦的韓總加油喔！祝中秋佳節愉快喔！」、「失去方知擁有好，韓市長是我們永遠的驕傲挺韓到底永不歇！」、「韓學長：中秋佳節快樂！我們大家攏嘸離開」。

(中時新聞網)