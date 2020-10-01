胡翡翠23歲時決定參加選美，在1988年榮獲第一屆中國小姐冠軍，卻因外型和一般大家對選美小姐的「既定印象」不太相符，引來許多質疑聲浪，甚至還有傳言她是內定人選，以及有乾爹贊助等等報導，導致內心長年累積許多負面情緒，後來經姊姊的幫助下，開始接觸繪畫，以此療癒身心也能排除負能量。

獨/胡翡翠首談選美辛酸以畫撫慰 讚賞Jolin 化惡評爲力量

胡翡翠接受《中時新聞網》表示，眷村出生的她不僅沒有可觀的家庭背景更沒有廣大的人脈能夠在選美時為她撐腰，所以並沒有有外界揣測的黑幕，她說：「現在回想起，或許是每位中國小姐身上都有發生什麼特別的事情，只是到後來這些事情，最後都被冠在我身上吧！」

獨/胡翡翠首談選美辛酸以畫撫慰 讚賞Jolin 化惡評爲力量（圖/胡翡翠提供）

侃侃而談當年發生的選美故事，胡翡翠也分享當時趣事，「明明大會說要穿平常的衣服，但大家從頭到腳都是有設計過的，明明說穿家居服卻穿小禮服，還打扮得非常漂亮。」而自認非常不上相的胡翡翠，在選美的時刻放下內心的種種疑慮，用最充滿自信的信念告訴自己，「我只要站在台上，就是這世界上最美的女人。」

胡翡翠坦言過去曾有段痛苦的時間，但事隔多年，也已經熬過去了！「凡事不要想這麼多，一定要正面積極，不可以再繼續這樣負面」，她說內心總有這個聲音不斷地在告訴她，因為不論在外遭遇什麼風風雨雨，一定有個地方永遠是她的避風港，那就是「家」。她也以知名藝人蔡依林作為典範，指Jolin剛出道時受到外界不少評論，卻也一直努力的證明自己，把所有負面轉化成正面，這樣的成功之路，讓胡翡翠十分敬佩。

獨/胡翡翠首談選美辛酸以畫撫慰 讚賞Jolin 化惡評爲力量

從選美一路走來，想必飽受許多負面的評論，而經常壓抑在內心反而對身心靈是種虐待。然而胡翡翠在姊姊的推薦下開始接觸繪畫，在學畫的過程中，從毫無靈感，到現在拿起畫筆可以自在揮霍畫出一幅幅令人動容的畫作，曾經在作畫時難過得痛哭流涕，但無形中也釋放了自己的壓抑已久的負面情緒。

（拍攝/邱子軒）

（剪輯/陳科廷）

(中時新聞網)