彰化縣警局對於攔阻有功的行、店員，還會頒獎表揚，以表對於打詐有功人員的尊敬。（彰化縣警局提供／吳建輝彰化傳真）

現在詐騙手法日新月異，手法多變，除了讓民眾在不知不覺中受騙上當，更增加警方辦案困難，彰化縣警察局，從今年7月起至今，共查獲了61名詐騙車手，總共守住民眾財產達1千2百餘萬元，警察局局長許錫榮表示，提醒民眾求職或有借貸需求，應循正當管道，避免提供帳戶代為領款，以免變成詐騙集團口中肥羊，。

彰化縣警察局整合刑事警察大隊及各分局偵查能量，今年9月分別在台中沙鹿及南投山區，破獲大型詐欺集團，攻堅小組衝鋒線，壓制歹徒，除了大型詐騙集團，彰化警方從今年1月至9月間，共阻攔多達258件詐騙案、金額達3千萬元。

刑大副大隊長楊承璋表示，我們透過各分駐派出所，與轄區內的銀行、超商等成立防詐騙LINE群組，行、店員一發現有民眾疑似遭到詐騙，就能即時傳送訊息給轄區派出所，並派員前往攔阻，平時也會在群組內，提供最新的詐騙資訊及防治辦法，提高行、店員的防詐意識。

許錫榮說，詐騙手法多變，層出不窮，甚至還有走老路的詐騙集團，用投資吸金的老舊手法，但仍有不少民眾受騙，提醒民眾要慎選投資管道，並且在求職、借貸時，要多方查證，切勿聽信網路謠言，不主動提供帳戶，以免變相從事車手提款工作，除了面臨刑法詐款刑責外，還要面對被害人民事求償，得不償失。

(中時 )