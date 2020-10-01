資深演員楊烈15年前曾確診大腸癌2期，後經治療成功控制病情，近日他回憶起那段罹癌日子，坦言自己真的很皮，以為身體很強壯，所以有病痛都不說，直到被妻子逼去看醫生，才發現自己罹癌了。

據《三立新聞》報導，楊烈剛開始胃扭轉時，他不以為意，雖然有胃口，卻食不下嚥，不過他想說忍一下就好，結果食物吸收不了，因此暴瘦15公斤，他更說當時嚴重到大量出血，浴室常有血跡，妻子也疑惑為何他每次去廁所，都待這麼久。

「但其實我是暈倒了，然後又醒過來」，他笑稱自己很皮，後來妻子被他去看醫生，才知道罹患大腸癌，所幸發現的早，他動了手術和用機器、口服化療1年，目前穩定控制病情，現在每三個月會去檢查追蹤。

歌手出身的楊烈，能唱又會演，詮釋過不少腳色，是硬底子演員，今年他憑著《苦力》入圍金鐘最佳男配角獎，雖然最後敗給馬力歐，但演技仍受肯定。

(中時新聞網)