大陸國務院昨天在人民大會堂舉行國慶招待會，多名退休領導人露面，包括不利傳聞甚囂的前中央政治局委員兼政法委書記孟建柱，以及原中央軍委委員、海軍司令員吳勝利。據央視新聞聯播片段，久未露面的孟建柱坐在前國務院副總理馬凱和中央軍委聯合參謀部參謀長李作成的中間，精神一般。

星島日報報導，政法系統近期掀起整風運動，風波不斷，公安部原副部長孫力軍及重慶市公安局長鄧恢林先後落馬，兩人都是孟建柱提拔的，鄧更曾任中央政法委辦公室主任，被視孟建柱大管家。近期海外屢現關於孟的負面傳聞。

吳勝利昨天也現身晚宴，他身穿白色海軍制服，表情嚴肅。今年六月，中共紅二代蔡小心在微博貼出照片，顯示中央軍委審計署派出審計組，對吳勝利展開經濟責任審計。由於吳勝利卸任海軍司令已經超過三年半，仍對其進行審計，當時引起不少猜測。

昨也是中共第七個烈士紀念日，習近平等領導人出席向人民英雄紀念碑敬獻花籃儀式。央視報導，有近兩千名各界群眾代表參加，除了在京老戰士、老同志、烈士親屬和國家勳章、國家榮譽稱號獲得者外，還有全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人、先進集體代表。

(中時 )