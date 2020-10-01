美國兩大航空公司美航（American Airlines）與聯航（United Airlines）表示，由於等待華府提出紓困方案的希望落空，周四將有逾3.2萬人強制進入無薪假。

路透周三取得兩家航空業者告知員工的備忘錄，業者們皆表示，一旦國會就新一輪紓困方案達成協議，公司屆時將撤回無薪假的決定。此次受影響的員工約占13％。

美航將有1.9萬員工休無薪假，其中包括約1,600名機師。聯航將有1.3萬人進入無薪假。

(工商 )