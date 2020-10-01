紓困希望破滅 美兩大航空10月啟動3.2萬人無薪假 11:522020/10/01 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國兩大航空公司美航（American Airlines）與聯航（United Airlines）表示，由於等待華府提出紓困方案的希望落空，周四將有逾3.2萬人強制進入無薪假。 路透周三取得兩家航空業者告知員工的備忘錄，業者們皆表示，一旦國會就新一輪紓困方案達成協議，公司屆時將撤回無薪假的決定。此次受影響的員工約占13％。 美航將有1.9萬員工休無薪假，其中包括約1,600名機師。聯航將有1.3萬人進入無薪假。 (工商 ) #無薪假 #將有 #兩大 #美航 #Airlines 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 史上最大 聯華食啟動55億投資案 04:102020/10/01 產業．科技 英脫歐貿易談判 進入關鍵期 04:102020/10/01 全球財經 10／12起搭兩岸班機 需3天內核酸報告 04:102020/10/01 生活新聞 陸十一民航載客量 可望創高 04:102020/10/01 全球財經 台南休旅車衝落邊坡駕駛不治 身分竟是前兄弟象球員買嘉瑞 10:092020/10/01 社會 吳釗燮掀了美國的底牌 04:102020/10/01 時論廣場 空服員想婚潮 AMH檢測優先做 04:102020/10/01 產業特刊 台南六甲休旅車翻落邊坡90度 1輕傷1命危 03:092020/10/01 社會 美迪士尼樂園 將裁2.8萬人 04:102020/10/01 全球財經 北部豪客南下 台中豪宅買氣增 04:102020/10/01 產業．科技 財經熱門新聞 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 震撼！台灣DRAM教父高啟全離開紫光集團 - 財經 - 工商 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 納智捷U6 降價逾一成 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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