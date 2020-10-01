西班牙「紅土之王」納達爾在2020法國網球公開賽男單輕鬆寫意地晉級第三輪，賽後分享了成為冠軍的撇步，想跟他一樣成功的球迷，可得趕緊做好筆記。

納達爾第二輪以6比1、6比0、6比3輕取世界排名第236的美國選手麥當勞（Mackenzie McDonald），比賽歷時1小時40分鐘，在男單賽事算迅速，而且只被對手拿到4局，繼續朝個人生涯第13座法網冠軍、第20座四大賽冠軍前進。

賽後訪問中，納達爾分享了球場上成功的要素，他說：「成為冠軍的小秘訣不只有一種，得要你做好幾件事，首先且很重要的就是對你所做的事有『熱情』，如果你對網球沒有熱情、無法感受這項運動，想成功是不可能的。」

納達爾補充：「然後，你的身邊要有對的人，這些人會每天幫助你擁有正能量，畢竟你總會遇到低潮、厭倦，但總有人可以給你帶來另一層級的活力幫你走出陰霾。總結這些必備挑件，就是要有責任、勤奮並擁有正確的人在身邊。」

納達爾將和義大利選手特拉瓦里亞（Stefano Travaglia）爭取16強席位，特拉瓦里亞第二輪和前世界第4、日本好手錦織圭大戰五盤，最終6比4、2比6、7比6（9比7）、4比6、6比2獲勝。

(中時 )