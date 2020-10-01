儘管從今年3月5日以來，勇士當家球星柯瑞就沒打過任何一場比賽了，沒想到他的私人訓練員佩恩1日接受《NBC》專訪爆料，柯瑞目前身體狀態比起32歲還要年輕，「他到現在還在增強力量與速度，這些你不會從32歲的人身上看到。」

畢竟柯瑞已經快要7個月沒有上場打過球了，可是佩恩認為，柯瑞目前身體狀態根本不像32歲的球員，「從我的角度來看，柯瑞的油箱內還有很多油，他的肌肉線條比起以前還要鮮明，代表他比以前還要強壯，可是他的移動也更順暢了。」

甚至佩恩自爆目前柯瑞的投籃狀態好到什麼程度，「每次訓練結束前，我都要求柯瑞在全場範圍之內(包含罰球)，必須連續命中30球才可結束，沒想到他只花3到4分鐘就完成了，以前同樣時間內，他只能命中20球，所以我增加進球數。」

柯瑞本季因為左手骨折傷勢，只打了5場例行賽，平均可拿20.8分、6.6助攻與5.2籃板，不過隨著他的狀態逐漸恢復健康，甚至比之前更好，下個球季可望跟克雷湯普生、卓雷蒙格林、威金斯等隊友，一舉幫助勇士擺脫本季擺爛的負面形象。

(中時 )