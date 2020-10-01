美國聯邦眾議院15位共和黨眾議員組成的「中國任務小組」（China Task Force）30日公佈政策報告，建議美國政府強化對台關係，並允許我駐美代表處更名為「台灣代表處」。對此，外交部表達誠摯感謝，該報告與我國相關的議題將繼續與美國行政部門及國會友人積極聯繫。

由美國聯邦眾議院15位共和黨眾議員組成的「中國任務小組」（China Task Force），在眾院共和黨領袖Kevin McCarthy（R-CA）率領下於9月30日召開記者會，公布小組撰擬的政策報告。

外交部表示，該份報告主要在凸顯中國多年來對美國長期利益構成的威脅與挑戰，同時指出台灣是在中共陰影下的民主捍衛者，更是美國的安全盟友，美國會支持台灣獲得自我防衛能力以及執行「整體防衛構想」（ODC）所需的不對稱戰力。報告另建議美國政府應與台灣展開貿易談判、並允許我駐美代表處更名為「台灣代表處」；此外，報告也建議美國國會應儘速通過「台灣保證法」、「台灣主權象徵法」、「台灣獎學金法」等與台灣相關法案。

對於美國國會議員關注並支持深化台美關係，呼籲美國政府採取具體行動以全方位強化台美關係，外交部表達誠摯感謝；有關該報告與我國相關的議題，外交部將繼續與美國行政部門及國會友人積極聯繫，以期深化台美友好夥伴關係。

(中時 )