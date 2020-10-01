共機自本月16日起連續有46架次各型戰機擾台，甚至數度飛越台海中線挑釁，國防部長嚴德發秋節前特別前往空軍清泉崗基地，代表蔡英文總統慰勉空軍第2幻象與第3IDF戰機聯隊官兵，嚴德發表示，面對共機擾台挑釁，空軍比去年同期飛行時數與架次多出20%，官兵近期執行空防偵巡任務，捍衛臺海領空，捨我其誰的優異表現，予以高度肯定與嘉勉。

國防部長嚴德發前往清泉崗基地慰勉空軍第2、3大隊官兵。(軍聞社提供)

共機自16日起至24日止共有46架次擾台，其中數度飛越台灣海峽中線。根據國防部近期公布大陸戰機擾台的資料顯示，從本月16日起至24日止共有46架次近台，依序為9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟6、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟6，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次。

根據軍方媒體《軍聞社》報導，嚴德發由空軍副司令及相關聯參陪同，前往臺中清泉崗基地，先聽取飛行員針對近期空軍年度重大操演整備情形實施簡報；隨後，與基地官兵代表會餐，並致贈秋節禮品，犒慰官兵。

嚴德發表示，從年初以來，共軍各項挑釁、侵擾的軍事行動，破壞區域和平穩定，儼然成為麻煩製造者。我空軍健兒守護空防安全，確保國家自由民主主權及人民生命財產安全，與去年同時期相比，約增加20%的飛行架次與時數，大家非常辛苦，但這一切非常值得，「部長以你們為榮！」

嚴德發也強調，「軍人的職責就是保家衛國，就是守護家園」，嚴部長強調，國土主權，寸步不讓，民主自由，堅守不退。因應當前區域情勢，國軍不挑釁，不升高衝突，不引發事端，但是我們不怯弱、不怯敵，這是展現我們愛好和平的精神。大家目前依照經常戰備時期突發狀況處置作為，均能適切處置得宜，是非常優異的表現。

嚴德發隨後期勉飛行員，在既有基礎上，提升戰術作為，藉由各項演訓任務，將歸詢的心得與體認，作為戰術精進參考，秉持「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓」的原則，結合戰場景況訓練，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，發揮以弱擊強、以寡擊眾、以少勝多的關鍵可恃戰力。

最後同時也叮囑飛行員，要照顧自己身體，適度調解壓力；也請他們代為向家屬轉達感謝。因為有眷屬在背後默默支持，國軍官兵才能毫無後顧之憂，全心全力投入各項戰演訓任務，嚴部長也特別向家屬獻上敬意與謝意。

(中時新聞網)