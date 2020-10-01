51歲女星何如芸與花蓮美侖飯店董事王敏錡結婚16年，兩人育有2子，日前卻爆出感情生變，正在打離婚官司。近日，何如芸上節目透露決定離婚的關鍵，不只她淚如雨下，連主持人和來賓都看得相當心疼。

何如芸和王敏錡婚姻觸礁，男方嫌她消費習慣奢侈，何如芸指控他外遇又家暴，徹底撕破臉鬧上法庭。最近，何如芸在節目《單身行不行》中表示，剛結婚一年多，王敏錡就被媒體拍到不尋常的男女關係，當時她心軟選擇原諒，卻改不了丈夫偷吃的習慣；2017年夫妻倆的關係急速生變，原來當時何如芸的父母住院超過10次，王敏錡卻一次也沒去探望老人家，兩人協議離婚後，王敏錡還把何如芸的附卡停掉，更換家裡的門鎖，冷冷的對她說「這是公司的房子，我不准妳住這裡」，將老婆趕出家門。

夫妻倆幾年前就有共識，等到大兒子小學畢業後，就要送他去新加坡念書，原本何如芸預定應該是今年1月出國，但她去年4月提出離婚，隔了2個月兒子就在沒準備的情況下被王敏錡送出國，何如芸連小孩在新加坡的住處、學校都不知道，直到最後一刻才被告知。

面對這場冷暴力的婚姻，何如芸本來打算「我也可以閉著眼睛就這樣過一輩子」，沒想到今年8月看到13歲的大兒子在IG發文，沉重地提到「成長過程有碎片，因為爸爸常常不在家，都是媽媽在照顧我們」徹底擊垮何如芸，難過到彷彿心被撕碎，更加深一定要離婚的念頭，她在節目淚崩地說：「當時我就在想，如果我這麼努力，維持一個完整（的家庭），你還是覺得有碎片，那也許我這樣做（離婚）不是錯...如果再這樣下去，可能我會整個人都破碎，可能再也無法完整了，那不如我好好重新建設我自己，等我把自己變成一個很大很大的圓，你就看不到那個破碎。」

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(中時新聞網)