監察院今天發布「第6屆電子報」創刊號，內文指出，院長陳菊將於11月11日，與「亞太地區國家人權機構論壇（APF）」進行視訊交流。另外，陳菊日前聽取審計部業務簡報時表示，高雄市在財政收支劃分法與「市縣合併」時遭受不公平的對待，導致相較其他直轄市承擔過高債務，對此問題，應有公平合理的解決機制。

根據監察院發布的「第6屆電子報」創刊號指出，國家人權委員會自8月1日揭牌成立，「亞太地區國家人權機構論壇（APF）」祕書處主任菲茲派翠克（Kieren Fitzpatrick）隨後致函給院長陳菊，除祝賀外也提出視訊交流的邀請，陳菊回函致謝，同時表達樂意視訊交流的意願，雙方敲定11月11日進行視訊交流。

由於陳菊自去年選前到今年8月1日接任監察院長前夕，過去掌舵高市府負債3000億一事，屢被在野黨作為攻擊標靶，陳菊於9月中率祕書長朱富美、副祕書長劉文仕、全體監委，一同赴審計部聽取該部業務報告，並當眾和專責審核財政收支的審計部，為自己抱屈。

陳菊當天在座談會表示，高雄市在財政收支劃分法與「市縣合併」時遭受不公平的對待，導致相較其他直轄市承擔過高債務，對此問題，應有公平合理的解決機制。

同一天，監察院內政及族群委員會開會，針對日前糾正台北市政府辦理社子島開發計畫應檢討改善，但該府對糾正事項及後續查復未有適當改善，因此請北市府副市長彭振聲及相關主管到監院接受質問，會中多位監委質疑社子島居民的居住權益遭漠視，北市府人員則回應再行檢討相關問題及改善措施。

在行政革新方面，為因應監察院實務運作需要，監院已採購國外法律資訊資料庫（Lexix Advance）檢索系統，今天正式啟用，日後也將開設使用者教育訓練課程；而監察院也預計於明年初出版「Research Handbook on the Ombudsman」的中譯本，書名為「監察制度研究手冊」。

電子報內容包含院務消息、行政革新、法規動態、職權行使、陽光四法、活動花絮及統計資料等主題。朱富美表示，電子報每月發行一次，內部已召開多次會議，在顏色排版與同仁集思廣益，昨天還在改標題，期許帶來豐富多元及生動活潑氣象，讓外界感受到監院的開放與變革，這不僅記錄監院發展，也能鞭策監院同仁。

(中時 )