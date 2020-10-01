交通部高速公路局預估中秋節連續假期首日，國道將出現恐怖車流，交通量上看125百萬車公里、直逼大年初一，高公局祭出多項嚴管措施見效，上午僅零星路段壅塞，國5車流也能保持在60公里以上。高公局表示，中午用餐時間過後，國5和西部國道會出現第2波車流，預估到傍晚紓解。

今日凌晨0時至清晨5時，國道交通量為13百萬車公里，為平日的3.5倍，預估本日交通量為125百萬車公里。截止上午9時，國道交通量為32百萬車公里，除國1南向湖口至新竹、國3大溪至龍潭較為車多壅塞外，其餘路段路況大致正常。

高公局預估，下午高乘載管制結束後，不論是國5或西部國道，大約從12時30分左右，民眾用完餐開始上路，車流也會顯現，預估國1虎口服務區至新竹、國3三鶯至關西、中部都會區路段、國5南下往宜蘭方向，都會出現車多，預估到晚餐時段紓解。

高公局交管組長卓明君表示，西部國道從清晨5時過後，出現一波趕在高乘載管制前上路的車潮，實施管制後，大約8時後各路段陸續恢復正常，目前國3和美進入到彰化系統以及國1彰化系統至埔鹽系統車多。

國5方面，昨天早上10點已經先出現往宜蘭車潮，高公局立刻擴大匝道儀控，車速多能維持在60公里左右。這次連假，高公局首度在0至12時實施封閉石碇和坪林南向入口，也有許多駕駛趕在封閉前上國5，因此今日凌晨0至1時車速低於40公里，到目前則恢復正常，車速可以維持60公里以上。

根據統計，今日上午的國道5號的交通量，比去年中秋來多10％、比今年端午高3％，交通量沒有減少但行車速度變快。卓明君分析，高公局實施精進匝道儀控見效，從國3就開始控制進入國5的車流，把通行量壓在預期範圍內，另設置大客車專用道、進行匝道封閉等手段，管制措施多管齊下見效。

(中時 )