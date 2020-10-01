美國總統大選辯論第一場淪為實境吵架秀，淡江大學戰略研究所副教授黃介正評論指出，這場辯論完全是Disgraceful（丟人），美國號稱民主國家的典範，在全世界推行民主價值，「如果習近平、楊潔篪、王毅也坐在電視前面，他們心裡面會怎麼想？一定會想說我們的制度一定比美國好。」

黃介正說，他做過美國研究所所長，在華盛頓住了15年，他都感到很驚訝，美國怎麼會變成沒辦法教學生的題材？

民進黨前立委郭正亮對於這場辯論給予了「憾」的評價。他對川普感到遺憾，因為大家預期川普在電視辯論會扳回一城，結果這場辯論反而不斷插嘴跟主持人對罵讓自己失分，而事後評論大都認為拜登小勝，因為他出乎預料之外有精神，一點也不sleepy。

郭正亮說，拜登32年參議員果然是幹真的，場面還是有穩住，川普雖然失去了最好的場，但是10月16日的辯論聚焦外交議題，川普或許還有機會。

國際情勢專家賴岳謙說，這是史上Low的辯論，很少看到70幾歲的政治人物像幼稚園小孩子，而主持人好像幼稚園小老師在那邊說同學請不要說話，讓另一位同學先講完話好嗎。整場辯論的亮點就是三個老男白吵成一團，但沒人知道他們真的在講什麼。

(中時 )