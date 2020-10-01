今天是中秋節，民進黨立委林俊憲今在臉書發布與國民黨立委蔣萬安烤肉影片，林俊憲笑稱，特別交代助理不能講台北市長選舉的事情；蔣萬安也幽默回應「也不要講XXX（影片消音處理）要選總統」，今天不談政治，只吃烤肉，現在開議，專心在立法院，現場氣氛融洽。

林俊憲定期拍攝「開箱立委國會辦公室」影片於臉書發布，不同過去皆是跟民進黨籍立委合作，首度與不同黨籍的立委蔣萬安合拍中秋節烤肉影片；因政府開放美豬美牛進口爭議，林俊憲聽到要烤肉，笑說現在提到肉很敏感，蔣萬安秒回，不會啦，他準備的是台灣豬肉，最好吃。

影片中，林俊憲與蔣萬安比賽畫畫，最終蔣萬安以一票之差險勝，林俊憲依賽前約定輸家要餵對方吃烤肉，林俊憲稱「我會被你的女粉絲打死」，蔣萬安回，「不會啦，可是我太太可能會吃味喔」。

片尾林俊憲稱讚蔣萬安是國民黨最閃亮的一顆星，也是民進黨又敬、又愛、又怕的對手，雖然不同政黨在立法院會有競爭，有時也會合作，兩人共同祝福民眾月圓人團圓，中佳節快樂。

(中時 )