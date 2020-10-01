日本沖繩縣石垣市公所今天完成行政程序，片面將釣魚台列嶼地址由「石垣市登野城」更名為「石垣市登野城尖閣」。外交部已於第一時間透過外交管道向日方表示遺憾及嚴正抗議。

外交部表示，石垣市議會6月22日通過決議，要求石垣市公所更改釣魚台列嶼地址名稱，我方即持續向日方表達關切，要求日本政府及地方政府避免任何傷害台灣人民情感及台日友好關係的行為。

對於此次石垣市片面更改名為「石垣市登野城尖閣」，外交部重申，釣魚台列嶼是我國固有領土，我國擁有主權的事實不容置疑，任何單方面的主張及行為均無法改變事實。

外交部指出，此次釣魚台列嶼更名爭議肇因於中國海警船連續巡航釣魚台列嶼周邊海域，我國在捍衛釣魚台列嶼主權的同時，也呼籲相關各方停止可能升高區域緊張的單邊行為，審慎處理爭議並避免衝突，以共同維護區域的和平與穩定。

外交部強調，我國政府一貫堅持我國擁有釣魚台列嶼主權，今後仍將秉持和平理性方式處理釣魚台列嶼主權問題。外交部再次剴切呼籲日方理性克制，勿以片面舉動干擾我國對釣魚台列嶼的主權及我國漁船作業，避免影響東海穩定和平及台日友好關係。

(中時 )