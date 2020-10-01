呂進全姊姊，台南市西門實驗小學校長呂翠鈴代表家屬致詞時，說不後悔阿全當警察，但只盼政府繼續加強警察裝備，保護英勇執勤的員警。（呂妍庭攝）

李進全父母全程參與告別式，面露哀戚，不時落淚。（呂妍庭攝）

李進全父母全程參與告別式，面露哀戚，不時落淚。（呂妍庭攝）

呂進全家屬向大家鞠躬，感謝各界持續關注呂進全。（呂妍庭攝）

板橋分局也派員在呂進全棺木上覆蓋警旗，陪伴他走完人生最後一程。（呂妍庭攝）

警政署長陳家欽代表參加告別式。（呂妍庭攝）

看完呂進全的回憶影片，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等人都泛淚。（呂妍庭攝）

新北市板橋警分局員警呂進全23年前遭歹徒開車衝撞奪槍，近距離開槍轟腦成植物人，多年來都由嘉義縣的家人照料，苦撐多年，日前過世，今告別式上，呂進全姊姊，台南市西門實驗小學校長呂翠鈴代表家屬致詞時，說不後悔阿全當警察，也說阿全的槍沒有白挨，但爸媽只盼政府繼續加強警察裝備，保護英勇執勤的員警。

李進全9月18日過世，今在嘉義市立殯儀館舉辦告別式，警政署長陳家欽、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、立委蔡易餘、王美惠、嘉義縣議長張明達等地方政壇要角都到場，板橋分局也派員在呂進全棺木上覆蓋警旗，陪伴他走完人生最後一程，李進全父母全程參與，面露哀戚，不時落淚。

呂進全姊姊日前才獲師鐸獎，她不僅為弟弟製作追憶影片，也代表家屬致詞，言談中盡是對弟弟的驕傲，對爸媽長年照顧弟弟的不捨，呂翠鈴說，阿全是呂家的寶貝，雖然他的警察夢很短，家人也曾經很不甘心，但從來沒有後悔讓他當警察，因為警察是神聖的志業。

呂翠鈴說，爸媽照顧阿全長達23年，是多麼偉大的親情，多年來爸爸不停奔波，就是要希望政府能照顧跟阿全一樣，保護英勇維護治安警察的安全，盼政府持續不斷強化警察人員的裝備，讓警察兄弟姐妹保護自己，才能保護人民，「阿全沒有白活，他的精神永遠在我們心中」。

面對呂進全家屬的訴求，陳家欽強調，保護員警執勤安全是第一要務，政府已投入4億多元預算要加強警察裝備，讓警察值勤更安全。

(中時 )