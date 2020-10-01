近日大陸985大學天津大學推出新制，允許讀不下去的博士生轉碩士生，繼續攻讀。不過台灣的博士生讀不下去，除了自己提出休退學，或是畢業年限到了自動退學，沒有其他辦法。對此有大學校長表示陸校的方法不錯，可以更健全讀博機制；「對學校來說沒差，但對學生來說，至少知道自己若真的讀不下去『不會甚麼都沒有』。」

天津大學9月29日召開研究生教育工作大會，宣布將展開「天津大學一流研究生教育行動計畫」，計畫中提及：達不到考核要求的博士生，不得繼續攻讀博士學位，不過可轉為碩士生。

眾所周知，讀博士不容易，美國有4成博士生最後拿不到博士學位；但大陸95％博士都可以順利畢業。近年來大陸為了解決博士過多的問題提出不少分流機制，像是985工程大學北京航空航天大學負面表列了不少博士生「退場條件」，例如資格考2次沒過、論文口試2次沒過等；北京清華大學則不再強制要求博士生在學期間發表論文，並完善退出機制。最近天津大學提出的博士轉碩士則是國外大學行之有年的做法。

台灣的博士生其實也有不少「讀不下去」的問題。根據教育部最新數據，107學年度大專生休學率是近5年新高，其中以博士班21.9％最高；同一年博士班退學也有8.3％。

不過台灣並沒有博士轉碩士的機制。台灣師範大學學務長林玫君表示，目前只有表現極優異的學士直升博士、或是學業成績優秀的碩士逕讀博士班，讀不下去才能申請轉碩士班。至於從碩士學歷考進來的一般博士生，修讀年限是7年，允許休學2年，時間一到還沒畢業就算自動退學。

台北商業大學校長張瑞雄表示，讀博士班的學生，通常都已經有碩士學位了，但可能不是同校的碩士班。因此天津大學的做法有個誘因，就是讓該校博士轉碩士的學生，可以拿到含金量較高的天津大學碩士學位，而不是原本學校的碩士學位。

張瑞雄說，「博士轉碩士」可以更健全讀博機制，對學校來說沒有困難，教育部只要開放政策學校就可以做；但對學生來說，可以鼓勵他來讀博士，至少讀不下去也不會甚麼都沒有。

(旺報 )