國民黨團近日召開記者會指出，民進黨政府在執政的這幾年來，屢屢發生農產品過剩的問題，不時發生水果、蔬菜產量調控失衡，造成生產過剩，農民搶收的結果，只能拿去當肥料、血本無歸，要求農委會主委陳吉仲下台，陳吉仲今天回應，2017年至2020年風調雨順，哪裡有產銷失衡？

據農產品批發市場交易行情站指出，近日香蕉批發價每公斤約16元至17元間，外界質疑再度產銷失衡，陳吉仲指出，2017年至2020年今每年皆風調雨順，這2至3年哪裡有產銷失調？以香蕉而言，北農批發價目前每公斤16元、17元，扣掉運銷、包裝、催熟等成本，產地價格約有約10元左右，最近產地價格也在拉抬，高於成本，不僅高於成本還要穩定上升。

陳吉仲說，今年文旦7萬多公噸，賣的價格比去年更好；一年43萬公噸的鳳梨，沒受疫情影響，出口持續暢銷；芒果外銷增加1至2000公噸，外銷價格達每公斤100多元、產地價格也達每公斤60元以上，「不要去操縱農產品產銷失調」。

(中時 )