張家輝最近被拍爆瘦、臉凹。（圖／取自《on.cc東網》）

55歲影帝張家輝2009年和黃渤共同奪下金馬46影帝，2013年他和彭于晏合作電影《激戰》，大秀結實肌肉，最近因疫情張家輝減少在鏡頭前露面，近日被港媒拍到和妻子關詠荷現身街頭，張家輝身形明顯消風不少，摘口罩時還可見雙頰凹陷、黑眼圈深，令人擔心他健康狀況。

張家輝1992年公開與關詠荷交往，2003年兩人結婚，如今育有14歲女兒張童，夫妻倆一直是演藝圈中的模範夫妻，兩人相戀之初女方名氣遠勝男方，張家輝近年來才以精湛演技出頭，身價看漲後，張家輝對太太始終如一，更曾霸氣表示：「屬於我的東西，都是屬於老婆的」。

據《東網》報導，今年初起因為疫情，不少藝人都轉換生活型態，花更多時間在家休養，張家輝自去年底出席宣傳新片活動後，最近一次現身是赴導演陳木勝告別式，但當時就被媒體發現離奇消瘦，神情憔悴，疑似有病在身，但好友林超賢澄清張家輝身體絕沒問題。

近日張家輝和太太關詠荷從豪宅搭車到街頭，當天氣溫炎熱，張家輝卻穿著寬大長袖灰色帽T，似乎有意遮掩暴瘦身材，過馬路時關詠荷緊牽張家輝，兩人步入附近咖啡店，後來出現一名疑是從事房地產的女子，三人似乎約好有公事要談，但發現有記者後就鳥獸散，對記者提問隻字未答，仍不知張家輝是健康出狀況，還是只是為了新片造型需要瘦身。

(中時新聞網)