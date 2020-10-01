號稱全地球人密切關注的「FLY TO THE MOON 星宇追月號」飛行體驗活動，1日正式啟航。10月1日至2日每日三航班JX8227（兔兔機）、JX8327（嫦娥機）、JX8587（吳剛機），10月3日一班JX8227（兔兔機）將帶領地球人探索月球。

本次除可欣賞高空百萬美景、近距離賞月，星宇航空還把充滿太空感的中秋派對搬進候機室，邀請專業DJ現場音樂放送，並與海尼根合作於候機室贈送最新零酒精飲品。首班機JX8227「兔兔機」今日早上11：00自桃園機場搶先升空，預計下午14：40返抵桃園機場。

本次星宇航空將候機室打造為太空俱樂部，以太空艙門和月球等星際元素打造主體視覺，機上安全影片「STARWONDERERS星探者」也化身拍照立牌讓旅客合影留念，現場還有專業DJ打造充滿未來感的音樂體驗。台北劉小姐表示：很喜歡候機室營造的氛圍，現場還贈送海尼根0.0飲品，仿佛來到一場創意十足的時尚派對。

之前也曾參加星宇機上安全影片發表會，當時就很喜歡影片中的星探者角色，開心這次能再次見到可愛的星探者們。另外這次購買的是大溪威斯汀機加酒行程，下機後打算和先生一起到飯店好好放鬆，晚上在泳池畔賞月。

馬先生則表示，已參加過七夕專機的飛行體驗，這次特別為了搶星宇箱#STARBOX再次報名商務艙雙人套裝行程，每一次的套裝贈禮內容都很豐富，感覺星宇很用心規劃每一次活動。這次也很期待可以品嚐商務艙的鳥喜餐點，第一次在飛機上吃串燒感覺應該很有趣，彷彿真要去日本旅遊。

搭機證書和登機禮包也是宇宙級規格打造，登機證書以炫光銀月球為主視覺，搭配黑底銀字設計質感十足，搭機贈禮以星探者為主題贈送星探者旅行貼紙、已絕版的蛋寶識別證帶等。而商務艙全艙及經濟艙4-13排本次為賞月加大雙人座，除了贈送彎月造型的可愛月球抱枕外，更有星宇小舖上造成搶購的兩款太空風格商品：帶有銀白色質地太空感的星探者防水雙面袋和一發售即造成秒殺轟動的星宇箱＃STARBOX，以及未來會在日本航線商務艙提供，連續33年獲得日本全國新酒評鑑會金賞殊榮，今年更勇奪日本Fine Sake Award金賞的日本愛媛縣「梅錦白鶴錦純米大吟釀」。

為滿足國人中秋節喜愛吃烤肉配啤酒的習慣，機上餐點供應頂級燒肉品牌「胡同燒肉」鹽蔥豬梅花丼，本次特別請到海尼根提供「海尼根0.0零酒精」飲品，純正啤酒製程口感清爽順口，零酒精的飲品特色讓所有旅客都可以開心暢飲，佐以機上餐點應景十足。

本次商務艙旅客將搶先體驗未來將於日本航線提供的「台北鳥喜雞串燒盛合」，由「台北鳥喜produced by Toriki」打造，豪華串燒主菜組合有雞首肉串、雞肉丸串、雙色櫛瓜串佐炙燒乳酪黃金洋芋，精緻美味且份量恰到好處，和日本愛媛縣「梅錦白鶴錦純米大吟釀」，讓旅客可以在機上享受米其林星級串燒和金賞清酒。

搭乘早班兔兔機的機加酒旅客在體驗完機上的服務後，可以前往星宇與旅遊業者聯手推出的私密住宿地點賞月，如奢華的景觀高樓、和有島嶼風格泳池的渡假風飯店，享受異國的賞月風情。

至於下午的JX8327「嫦娥機」、和晚上JX8587「吳剛機」則可以在三萬呎的高空一邊享受機上服務，一邊近距離欣賞壯麗的滿月。JX8227（兔兔機）表定於於11:00自桃園機場起飛，沿著台灣東部向南往菲律賓方向飛行，航程中將特地降低飛行高度，旅客可自高空鳥瞰台灣，欣賞百萬美景，在無法出國的中秋連假「出國走走」。

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(工商 )