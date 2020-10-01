大陸時裝劇《三十而已》今年7月開播引起熱議，還被封為「爆款劇」，而飾演主角顧佳一角的童瑤，令人眼熟，她在古裝劇《如懿傳》中飾演慧貴妃，氣焰囂張令人氣腦。因拍攝《如懿傳》而知名度大增的還有李沁，在《如懿傳》飾演寒香見，零瑕疵的美貌，把乾隆迷得神魂顛倒，戲份雖不多，卻讓人留下印象，後續她接演《慶餘年》則擔綱女主角，與張若昀有不少感情戲，而《慶》劇演員李純、辛芷蕾等也都是《如懿傳》嬪妃班底。

有小章子怡之稱的童瑤，2002年進入演藝圈，對台灣觀眾而言印象不深，直到《如懿傳》熱播。在一段她受訪的影音中被問到關於「掀去小章子怡標籤」的話題，童謠透露一直抱持著低調做人、好好演戲，希望透過角色讓大家知道她，對於前輩章子怡，她則是表達欣賞。《如》劇中她善彈琵琶，雖然只是幾場戲，前後就練了5個月，指法、架勢一點都不馬虎。而拍攝古裝最費時的就是妝髮，每次都要花2小時，穿衣服也要半小時，從頭到腳都很厚重，腦袋也跟著沉，長時間下來還會頭疼，她笑稱每到休息時間，片場一堆演員在轉脖子舒緩。

李沁為戲學舞。（中視提供）

童瑤拍攝《如懿傳》從一開始的華麗嬌縱，到後來的失寵病弱，為演出憔悴的病容，原本清瘦的她還刻意減重，一星期幾乎沒吃沒喝，她臨死前與霍建華那場道別戲，讓她一度沒力氣講話，因為她的台詞就有3、4頁，至少50個成語，讓她覺得都快演不動了。她自認與角色「高晞月」個性不像，尤其不愛跟人起衝突，所以看著劇本，內心很替這角色著急，但也覺得可憐之人必有她可恨之處。童瑤還提及和周迅對戲學到不少，尤其「迅姊」眼神帶有靈氣，往往比台詞更有力量。

《如懿傳》是演員李沁的首部清宮劇，加上這角色被設定是「後宮最美」，無形中壓力很大，為戲她學舞蹈，希望藉由肢體、服飾裝扮，為這角色增添色彩，讓她花很多時間琢磨的還有情緒，因為香妃個性高冷，所以得在不能有太多面部表情之下去詮釋內心戲，著實讓她憋得難受。集結堅強演員陣容的宮鬥大戲《如懿傳》10月2日起周一至周五晚間8至10點中視播出。

(中時 )