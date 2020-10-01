國道三號南下119.3公里處內側車道，今日（1日）中午12時許傳出追撞事故，苗栗縣消防局獲報，派出竹南消防分隊前往救援，國道警方前往處理，消防局指出，現場為6輛自小客追撞，無人受困，救護人員趕赴現場救援。

苗栗縣消防局指出，國道3號119.3公里處內側車道車禍案，共有2名傷者，意識清楚，均為輕傷，已送往頭份市為恭醫院救治。目前該路段全線恢復正常通行，詳細事故原因有待國道警方進一步調查。

(中時 )

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