中秋連假首日 國三竹南段驚傳6車連環撞 12:342020/10/01 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 事故現場。（翻攝自國道三號監視器） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道三號南下119.3公里處內側車道，今日（1日）中午12時許傳出追撞事故，苗栗縣消防局獲報，派出竹南消防分隊前往救援，國道警方前往處理，消防局指出，現場為6輛自小客追撞，無人受困，救護人員趕赴現場救援。 苗栗縣消防局指出，國道3號119.3公里處內側車道車禍案，共有2名傷者，意識清楚，均為輕傷，已送往頭份市為恭醫院救治。目前該路段全線恢復正常通行，詳細事故原因有待國道警方進一步調查。 (中時 ) #國三 #竹南段 #連環撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中秋連假車潮湧現 南下部分路段紫爆 19:482020/09/30 生活 國道3號槽罐車撞護欄爆炸 司機噴飛亡 04:102020/10/01 社會新聞 台南休旅車衝落邊坡駕駛不治 身分竟是前兄弟象球員買嘉瑞 10:092020/10/01 社會 連假首日南下目前順暢 警方估計花蓮午後將湧入車潮 10:262020/10/01 生活 車撞路樹卡住 安全氣囊爆開男安全脫困 10:092020/10/01 社會 台南六甲休旅車翻落邊坡90度 1輕傷1命危 03:092020/10/01 社會 中秋連假投保旅平險 臺灣產險送LINE POINTS 04:102020/10/01 投資理財 迎戰史上最塞 侯視察轉運站 04:102020/10/01 地方新聞 國道死亡彎道！槽車撞飛50公尺護欄 駕駛繫安全帶也彈落 16:402020/09/30 社會 萬里蟹產季到 拍照搶防疫包 04:102020/10/01 地方新聞 社會熱門新聞 熊熊不雅片外流禍首抓到了？知名論壇爆淪台版N號房 - 社會 台南休旅車衝落邊坡駕駛不治 身分竟是前兄弟象球員買嘉瑞 - 社會 竹科高富帥激戰偷拍 高學歷正妹受害 心得分類影片：爽翻 - 社會 獨唱KTV太寂寞叫傳播妹 「狂搖」1分鐘影片萬人朝聖 - 社會 搭台鐵遇正妹遭騷擾 她1招神救援結果出人意料 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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