Dragic has been able to put pressure on his left foot and hasn't ruled out returning to play in the NBA Finals, source tells ESPN. https://t.co/Ea1LeqncBL — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 1, 2020

《ESPN》權威記者沃納洛斯基1日在總冠軍賽G1賽後，隨即爆出驚人內幕，上半場就因左腳踝扭傷退場的熱火主控卓拉吉奇，目前確定左腳足底筋膜撕裂，只是沃神接著爆料，目前卓拉吉奇的左腳可以受力，仍未排除他繼續上場可能性。

畢竟熱火會在總冠軍賽G1第3節被對方拉開領先差距到30分以上的關鍵，就是因為下半場少了卓拉吉奇，他在例行賽場均16.2分、5.1助攻與3.2籃板，來到今年季後賽更扛下先發控衛重責，前3輪系列戰表現都很優異，且很關鍵。

就算卓拉吉奇還有可能繼續在總冠軍賽上場，不過沃神引用《ESPN》同事馬克斯的推文，前籃網球星喬強生曾在2013年首輪G2遇上同樣傷勢，隨後雖在每場賽前打止痛針上場，他的投籃命中率就因傷勢狂跌，三分命中率更僅2成56。

假如卓拉吉奇接下來無法上場的話，熱火總教練史波斯查或可考慮恢復例行賽的先發陣容，也就是改讓季後賽幾乎沒打的納恩重新先發，畢竟納恩在G1攻下全隊次高18分，或可彌補卓拉吉奇的得分空缺，但在組織方面，納恩就差多了。

(中時 )