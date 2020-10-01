女星歐陽娜娜登上大陸央視過慶節目唱「我的祖國」，陸委會、文化部日前表態可能開罰50萬元，但網友發現女星林志玲也曾演唱「我和我的祖國」，質疑政府雙重標準。民進黨立委許智傑今表示，開罰是最後的手段，主要是希望要求台灣人民可以自制，不要成為中共統戰的樣板。綠委陳亭妃主張一定要開罰，以正視聽，避免淪為大陸統戰的樣板。

根據兩岸人民關係條例第33條之1規定，台灣台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構） 、團體為任何形式之合作行為；也不能與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作行為，違反者可處10萬至50萬罰鍰，並得按次連續處罰。

陳亭妃主張，此事件相關單位一定要開罰，以便讓民眾清楚知道，什麼事情可以做，什麼事情不該做，以正視聽。

陳亭妃強調，並非只要講到我的祖國就開罰，而是因為央事絕對是政治機關，而且藝人的代表性不一樣，如果藝人講我的祖國，甚至唱和大陸變成樣板，這個樣板可能變成未來混淆不清的狀態，造成台灣人的混亂。

針對外界質疑陸委會不再提要對歐陽娜娜開罰一事，是因為現行沒有法規可以開罰，許智傑說，央視是中共黨媒，若違反兩岸人民關係條例第33條之1，確實可以開罰50萬元。

(中時 )